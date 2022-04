Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Unbekannter beschädigt Trampoline am Bahnhof

Bild-Infos

Download

Korbach (ots)

Hohen Sachschaden richtete ein unbekannter Täter in der Zeit von Dienstag (19. April) bis Donnerstag (21. April) am Frankenberger Bahnhof an. Die Stadt Frankenberg erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der Täter schlitzte die Sprungtücher von zwei öffentlichen Trampolinen auf und verursachte dadurch einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro (siehe beigefügtes Bild der Stadt Frankenberg).

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell