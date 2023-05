Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - In Tankstelle eingebrochen, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Noch unbekannte Einbrecher gelangten am Samstag gegen 3:40 Uhr durch Aufbiegen von Stahlstäben, die vor einem Fenster auf der Rückseite einer Tankstelle in der Landstraße angebracht waren und Einschlagen einer dahinter befindlichen Fensterscheibe ins Innere des Gebäudes. Das Fenster einer Toilette, die nur von der Außenseite zugänglich ist, wurde ebenfalls eingeschlagen. Die Diebe schafften eine Vielzahl von Zigarettenstangen nach Draußen, ließen welche im Freien liegen bevor sie flüchteten. Wie viele Stangen entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Zeugen, die Beobachtungen machen konnten oder ein Fahrzeug in der Nähe gesehen haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/ph

