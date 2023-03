Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230306.1 Heide: Schlägerei auf dem Südermarkt

Heide (ots)

Am Samstag gegen 22 Uhr ist es in Heide zu einer Schlägerei auf dem Südermarkt gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Involviert waren in diese Auseinandersetzung etwa 15 jugendliche Männer und drei weitere Personen im Alter von 32 und 34 Jahren. Nachdem die Personengruppe diese drei Geschädigten verletzt und einen E-Scooter beschädigt hat, flüchtete sie von dem Tatort in Richtung Hafenstraße. Trotz Fahndungsmaßnamen konnten Streifen die Täter nicht ausfindig machen. Allerdings stellten sie einen Baseballschläger und ein Messer sicher. Der an dem E-Scooter entstandene Schaden beträgt 300 Euro.

Nach Zeugenangaben soll der jugendliche Haupttäter einen schwarzen Mantel, schwarze Schuhen und eine Mütze getragen haben. Hinweise zu ihm und zu den übrigen Personen nimmt die Heider Polizei unter 0481/940 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell