Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230206.2 Oesterdeichstrich: Brand einer Flüchtlingsunterkunft

Oesterdeichstrich (ots)

Am Sonntagmittag ist es in Oesterdeichstrich zu einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft gekommen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 13.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Steffenstraße aus, nachdem dort der Dachstuhl einer Flüchtlingsunterkunft in Brand geraten war. Den 32 Bewohnern des betroffenen Gebäudes gelang es, dieses unbeschadet zu verlassen. Die Flammen zerstörten die Unterkunft so erheblich, dass diese zunächst nicht mehr bewohnbar ist. Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen bei etwa 150.000 Euro liegen.

Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Heider Kripo. Der Brand dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen aus elektrischer Ursache entstanden sein, Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell