POL-IZ: 230303.5 Wesseln: Falsche Microsoft-Mitarbeiter aktiv

Marne (ots) - Am Donnerstag zwischen 17 bis 23:30 Uhr verursachte ein 32jähriger Marner zwei Verkehrsunfälle und entfernte sich unerlaubt. Den ersten Unfall verursachte er in der Straße Groden, indem er von der Fahrbahn abkam und ein Pferdezaun zerstörte. Danach kam er erneut in der Straße Glück im Winkel von der Fahrbahn ab und fuhr durch eine Gartenanlage und ...

mehr