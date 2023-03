POL-IZ: 230303.3: Marne: Verkehrsunfallflucht nach einer Fahrt ohne Führerschein

Wesseln (ots) - Am Mittwochmittag haben Unbekannte in einem Geschäft in Wesseln eine Kundin bestohlen. Im Nachhinein erinnerte sich die Geschädigte an ein verdächtiges Paar, das ihr auffällig nah kam. Gegen 13.00 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Aldi in der Straße am Ruthenstrom auf. Während des Shoppens trug sie ihr Portemonnaie in ihrer Jackentasche. An der Kasse stellte die 76-Jährige schließlich fest, dass ...

