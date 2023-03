Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230303.1 Wesseln: Diebstahl in Discounter

Wesseln (ots)

Am Mittwochmittag haben Unbekannte in einem Geschäft in Wesseln eine Kundin bestohlen. Im Nachhinein erinnerte sich die Geschädigte an ein verdächtiges Paar, das ihr auffällig nah kam.

Gegen 13.00 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Aldi in der Straße am Ruthenstrom auf. Während des Shoppens trug sie ihr Portemonnaie in ihrer Jackentasche. An der Kasse stellte die 76-Jährige schließlich fest, dass ihre Geldbörse mit 85 Euro weg war. Im Nachhinein entsann sich die Dithmarscherin, dass ihr eine Frau an einem Regal sehr nah kam und sie berührte, als sie sich nach Waren bückte. Möglicherweise handelte es sich bei ihr um die Diebin. Die Verdächtige war 35 bis 40 Jahre alt, eher klein und von normaler Statur. Sie besaß lange, schwarze Haare, die sie zusammengebunden hatte. Unterwegs war die Unbekannte mit einem Mann, der einen Einkaufswagen bei sich hatte.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell