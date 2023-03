Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230302.7 Itzehoe: Zwei Supermarktkunden bestohlen

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 9:45 Uhr tätigte ein 90jähriger Kunde seine Einkäufe bei einem Supermarkt am Rotenbrook. Seine Brieftasche verwahrte der Mann in der Jackentasche. Erst Zuhause fiel diesem auf, dass die Brieftasche mitsamt persönlicher Ausweispapiere und einem hohen zweistelligen Bargeldbetrag entwendet worden war. Am gleichen Tage um 17 Uhr entwendete ein unbekannter Täter die Handtasche einer 82jährigen Itzehoerin. Während des Einladens ihrer Einkäufe beim Supermarktparkplatz am Langen Peter ins Auto verwahrte diese ihre Tasche im Einkaufswagen. In der Tasche befand sich die Geldbörse mit persönlichen Ausweispapieren, Handy, Bankkarte sowie einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, besonders aufmerksam im Umgang mit Wertsachen zu sein und insbesondere bei Einkäufen in Supermärkten auf das Verwahren der Geldbörse zu achten.

