Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230302.5 Albersdorf: Einbruch in Bürogebäude und Kindertagesstätte im Dithmarsenpark

Albersdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude am Dithmarsenpark ein, in dem mehrere Firmen angesiedelt sind. Sie zerschlugen ein Bürofenster und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie entwendeten eine Geldkassette mit einem mittleren dreistelligen Betrag. Bei einer weiteren Firma gelang der Einstieg in die Räumlichkeiten, hier wurde jedoch nichts entwendet. Auch die Kindertagesstätte suchten die unbekannten Täter heim. Im rückwärtigen Bereich hebelten diese Fenster auf und durchsuchten auch hier die Räumlichkeiten. Ein Alarmgeber an der Tür wurde zerstört und die Batterie entfernt. Aus dem Umkleideraum für Erzieher entwendeten die Täter ein Behältnis mit den Gruppengeldern, welche circa 100 Euro Bargeld enthielt. Auch Süßigkeiten waren Teil der Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell