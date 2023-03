Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230302.8 PD Itzehoe: Vorsicht Trickdieb! Hände weg von großen Scheinen!!!

Kr. Steinburg/Kr.Dithmarschen (ots)

Die Begehungsweise ist immer gleich: die Kundin verwickelt Mitarbeitende in ein Verkaufsgespräch, bahnt Geschäft an, gibt 200 Euro Schein, wickelt aus fadenscheinigen Gründen das Geschäft zurück ab.... später fehlt Geld. Leider die übliche Masche, die funktioniert! Ziel der Betrüger sind häufig kleinere Geschäfte, in denen die Mitarbeitenden in die Tauschgeschäfte verwickelt werden. Aufgefallen bei den Taten ist eine circa 50jährige, schwarzhaarige Frau mit Maske und Kapuze. Sie soll um die 1,60m groß gewesen sein. Trickdiebe sind aktuell mit dieser Masche im Kreis Steinburg und Dithmarschen unterwegs. Wir bitten um erhöhte Aufmerksamkeit, falls in den Kassenbereichen mit großen Scheinen hantiert wird und Ware nach Kauf direkt zurückgegeben wird oder besonders große Scheine gewechselt werden sollen...

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell