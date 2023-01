POL-MG: Tätergruppe stiehlt Roller

Mönchengladbach (ots) - Eine 68-Jährige aus Eicken ist am Freitag, 13. Januar, mit einer Betrugsmasche per Messengerdienst um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht worden. Die Frau erhielt gegen 15 Uhr eine Nachricht per Messengerdienst von einer ihr unbekannten Nummer. Der Absender gab sich als ihr Sohn aus und bat im folgenden Chatverlauf um die Überweisung eines vierstelligen Geldbetrages. Angeblich habd der Sohn ein neues Handy und befände sich zudem in einer ...

