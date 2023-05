POL-FR: Rheinfelden: Verletzter Biber in Tierklinik verbracht

Freiburg (ots) - Ein verklemmter Toast im Toaster rief am Donnerstag, 11.05.2023 gegen 10.30 Uhr die Feuerwehr auf den Plan. Rauch wurde aus einem Seniorenheim in der Wallbrunnstraße gemeldet und die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an. Die Straße wurde einseitig gesperrt und das Heim teilweise evakuiert. Nach Auffinden des verkohlten Toasts wurde die Wohnung und das Treppenhaus gelüftet. ...

mehr