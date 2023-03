POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Angriff auf Frau - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - In der Straße "Achtern Knick" in Raa-Besenbek ist es am Montagabend zum Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gekommen. Um 21:20 Uhr löste die Alarmanlage aus und vertrieb vermutlich den/die Täter. Aus dem Haus wurde nichts gestohlen. Zwischen 09:30 und 14:30 Uhr versuchten Unbekannte in der Elmshorner Straße in Bevern in ein Einfamilienhaus nahe des Auwegs einzudringen, gelangten allerdings ...

