POL-SE: Pinneberg - Festnahme nach Versandbetrug

Bad Segeberg (ots) - In der Straße "Kurzenmoor" in Seester ist es am frühen Montagmorgen, den 20.03.2023, zu einem Einbruch in die Pferdeklinik gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 02:00 und 07:00 Uhr in die Räume ein und stahlen Bargeld. Eine Streife des Polizeireviers Elmshorn nahm am Montagmorgen eine Strafanzeige auf und veranlasste die Spurensicherung. Die ...

