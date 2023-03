Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bevern

Raa-Besenbek - Einbrüche in Wohnungen

Bad Segeberg (ots)

In der Straße "Achtern Knick" in Raa-Besenbek ist es am Montagabend zum Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Um 21:20 Uhr löste die Alarmanlage aus und vertrieb vermutlich den/die Täter. Aus dem Haus wurde nichts gestohlen.

Zwischen 09:30 und 14:30 Uhr versuchten Unbekannte in der Elmshorner Straße in Bevern in ein Einfamilienhaus nahe des Auwegs einzudringen, gelangten allerdings nicht in das Wohnhaus.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell