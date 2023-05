Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen, OT Wyhlen: Festnahme von Fahrraddieb

- Grenzach-Wyhlen

Am 14.05.2023, kurz nach Mitternacht, konnten drei Personen von einer Anwohnerin beobachtet werden, wie diese sich gerade an Fahrrädern am Bahnhof in Wyhlen zu schaffen machen. Kurz darauf entfernten sich die Personen auf drei Fahrrädern in Richtung Salinenweg. Eine anrückende Streife konnte die drei Personen in der Burgunderstraße feststellen. Zwei der Drei konnten unerkannt flüchten. Der Dritte wurde vorläufig festgenommen und das Fahrrad sichergestellt. Nach Abschluss der zu treffenden Maßnahmen wurde der 21-Jährige wieder auf freien Fuß gelassen.

Die Eigentümer der entwendeten Fahrräder, sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07624 9890-0 mit dem Polizeiposten Grenzach-Wyhlen in Verbindung zu setzen.

