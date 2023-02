BPOL NRW: Reisende in der S2 mit Pfefferspray bedroht - Bundespolizei nimmt 35-Jährigen fest

Hamm (ots) - Nach einem Raubüberfall auf ein Geschäft im Hauptbahnhof ist der mutmaßliche Täter von der Bundespolizei festgenommen worden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 45-jährige Deutsche hat am Samstagmorgen (4. Februar) kurz nach der Öffnung den Laden betreten und mit einer vermeintlichen Waffe in seiner Jackentasche die Herausgabe von Geld gefordert. ...

