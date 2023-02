Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei fasst Tatverdächtigen nach Raubüberfall

Hamm (ots)

Nach einem Raubüberfall auf ein Geschäft im Hauptbahnhof ist der mutmaßliche Täter von der Bundespolizei festgenommen worden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der 45-jährige Deutsche hat am Samstagmorgen (4. Februar) kurz nach der Öffnung den Laden betreten und mit einer vermeintlichen Waffe in seiner Jackentasche die Herausgabe von Geld gefordert. Die geschockte Angestellte öffnete dem maskierten Mann geistesgegenwärtig die Kasse. Der griff sich die Geldscheine sowie aus einem Regal Zigaretten und flüchtete unerkannt. Die ausgeraubte Angestellte alarmierte sofort die Bundespolizei. Mit Bildern aus der Videoüberwachung wurde nach dem Tatverdächtigen gefahndet. In der Wilhelmstraße trafen Bundespolizisten den Mann in Begleitung von zwei Rollstuhlfahrern an. Seine Beute in Höhe von 200 Euro hatte er bei einem der Männer im Rollstuhl versteckt, als er diesen bei Erkennen des Streifenwagens unvermittelt umarmte.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und mit seinen Begleitern an die Kriminalwache der Polizei Hamm für weitere Ermittlungen überstellt. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Tatbeteiligung der beiden Rollstuhlfahrer. Das Amtsgericht hat gegen den tatverdächtigen Werler am Sonntag die Untersuchungshaft angeordnet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell