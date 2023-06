Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.06.2023

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Fürfeld: Jugendlicher greift Kind mit Messer an

Aufgrund des bestehenden Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt das Haus des Jugendrechts der Kriminalpolizei Heilbronn gegen einen 15-Jährigen.

Der Jugendliche soll am Mittwochnachmittag mit einem Messer einen zwei Jahre Jüngeren angegriffen haben. Gegen 16.30 Uhr gerieten die beiden Kontrahenten in Bad Rappenau-Fürfeld in Streit. Im Verlauf der Streitigkeiten soll der Tatverdächtige ein Messer gezogen und mindestens zwei Mal auf den 13-Jährigen eingestochen haben. Bei dem Angriff wurde dieser verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Kurz nach der Tat wurde der 15-Jährige durch Beamte des Polizeireviers Eppingen an seiner Wohnanschrift festgenommen. Der Tatverdächtige wurde heute dem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn dauern an.

