Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2023 Neckar-Odenwald-Kreis Walldürn: Verkehrsunfall, 6 Personen verletzt

Heilbronn (ots)

Am Sonntag, gegen 12.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Walldürn und Rippberg ein Verkehrsunfall. Dabei wurden sechs Personen verletzt. Ein Audi-Lenker wollte die B 47, von der Miltenberger Straße kommend, geradeaus in Richtung Landesstraße überqueren. Hierbei übersah er einen auf der Bundesstraße in Richtung Rippberg fahrenden Pkw Skoda, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 60-jährige Skoda-Lenker und seine Mitfahrer im Alter von 59, 60 und 61 Jahren erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der 48-jährige Audi-Lenker und seine 12-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Rettungswagen verbrachten alle Personen in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 80.000 Euro. Neben der Polizei waren die Feuerwehr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe, der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen sowie zwei Notärzte vor Ort. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell