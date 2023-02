POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung

Dierdorf (ots) - Am Donnerstagvormittag (09.02.2023) kam es im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Poststraße in Dierdorf. Der Geschädigte parkte seinen PKW im genannten Zeitraum auf dem Besucherparkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung. Der / die Unfallverursacher/-in beschädigte den PKW des Geschädigten im Bereich der linken Fahrzeugfront und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, ...

