Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Organisierte Fahrraddiebe und -hehler festgenommen - vier Personen in Haft

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalinspektion 2 des Polizeipräsidiums Heilbronn gegen einen Ring aus Fahrraddieben und -hehlern konnten nun mehrere Männer und eine Frau festgenommen werden.

Durch Erkenntnisse, die aus einem Verfahren gegen zwei jugendliche Einbrecher aus dem Stadtkreis Heilbronn gewonnen werden konnten, gerieten zwei rumänisch stämmige Männer im Alter von 69 und 30 Jahren und eine ebenfalls aus Rumänien stammende Frau im Alter von 51 Jahren in Verdacht, einen schwunghaften Handel mit gestohlenen Fahrrädern betrieben zu haben. Die Tatverdächtigen sollen zum Teil auch jugendliche Fahrraddiebe gezielt zu Diebstählen angestiftet und die erbeuteten Fahrräder anschließend gewinnbringend ins Ausland verkauft haben. Nach ersten Ermittlungsmaßnahmen wurden bei einer Kontrolle des 30-Jährigen am 17. Mai insgesamt 29 hochwertige Fahrräder und E-Bikes, die er mit dem 69-Jährigen in einen Transporter verladen hatte, sichergestellt. Nachdem durch weitere akribische Ermittlungen mehrere der aufgefundenen Fahrräder Diebstählen im ganzen Land zugeordnet und der bestehende Tatverdacht durch weitere Ermittlungen untermauert werden konnte, erfolgte am 22. Juni die Festnahme der drei Personen. Diese wurden am 23. Juni aufgrund der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dort wurden die Haftbefehle in Vollzug gesetzt. Die Tatverdächtigen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Mehrere Fahrräder soll die Hehlerbande von einem 36-jährigen Deutschen bezogen haben, der in Verdacht steht, diese entwendet zu haben. Der 36-Jährige konnte am 28. Juni von Kräften der Kriminalpolizei in Kirchhardt festgenommen werden. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl wurde anschließend durch das Amtsgericht Heilbronn in Vollzug gesetzt.

Bislang konnten 59 Fahrräder und E-Bikes aus dem Stadtkreis Heilbronn und der weiteren Umgebung im geschätzten Neupreiswert von ca. 100.000EUR sowie Bargeld in Höhe von 35.500EUR sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn werden fortgeführt.

