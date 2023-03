Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Rauch in Wohnung

Am Montag sorgte ein angebranntes Essen für einen Einsatz in Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr löste ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Bronner Straße aus. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und stellte angebranntes Essen auf einem Herd fest. Die Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, sodass diese am Ende wieder betreten werden konnte. Ein Schaden entstand nicht und verletzte wurde auch niemand.

+++++++ 0544581 (JS)

