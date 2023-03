Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen i.Täle - Von der Straße abgekommen

Am Montag kollidierte ein Autofahrer in Mühlhausen mit Bäumen und einem Zaun.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich zwischen Mühlhausen und Wiesensteig. Ein 76-Jähriger fuhr gegen 9.45 Uhr auf der L1200 in Richtung Wiesensteig. Aus unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Smart. Er kam nach rechts von der Straße ab. Zunächst überfuhr er einen Leitpfosten. Im Anschluss stieß der Smart gegen Bäume und einen Maschendrahtzaun. Bei dem Unfall blieb der 76-Jährige augenscheinlich unverletzt. Der Mann konnte sich wohl an den Unfall nicht mehr erinnern. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden an dem total beschädigten Auto auf etwa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Geislingen nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Die Straßenverkehrsordnung fordert von jedem Fahrer, bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu jeder Zeit körperlich fit zu sein. Ist dies nicht Fall, können schwere Unfälle die Folge sein.

+++++++ 0542955 (JS)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell