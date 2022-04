POL-MA: Mannheim/Köln: Öffentlichkeitsfahndung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln zurückgenommen - PM Nr. 2

Mannheim-Neuostheim (ots) - Ein 22-jähriger Mann wurde am Sonntagabend in Stadtteil Neuostheim am Neckarufer überfallen. Der junge Mann war gegen 19.30 Uhr zu Fuß auf einem Spazierweg am südlichen Neckarufer stadteinwärts unterwegs. Zwischen den Straßenbahnhaltestellen Holbeinstraße und Fernmeldeturm wurde er unvermittelt von einer unbekannten Person von hinten ...

mehr