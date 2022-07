Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dreieinhalb Jahre in die Justizvollzugsanstalt anstatt in den Urlaub - Bundespolizei verhaftet 49-jährigen Mann

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Dienstagmittag (26.07.2022) einen Niederländer, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei vorstellte.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 49-Jährige von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht wurde. Diese hatte vor über elf Jahren einen Haftbefehl gegen den in den Niederlanden lebenden Mann erlassen. Im Juni 2008 wurde er wegen des unerlaubten Drogenhandels in nicht geringer Menge in drei Fällen sowie versuchter räuberischer Erpressung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Hiervon hat der Mann noch mehr als dreieinhalb Jahre Restfreiheitsstrafe zu verbüßen. Da er viele Jahre lang flüchtig war, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Verhaftete durch die Bundespolizei an die zuständigen Justizbehörden überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell