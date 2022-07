BPOL NRW: Angriff mit Pfefferspray - Bundespolizei ermittelt nach Raub am Hbf Hagen

Dortmund (ots) - In der Nacht vom 25. Juli auf den 26. Juli soll sich ein torkelnder Mann am Bahnhof Dortmund-Kurl aufgehalten haben. Ein durchfahrender Zug musste eine Schnellbremsung einleiten, weil sich der Unbekannte gefährlich nah am Gleis befand. Gegen 23:50 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei Dortmund darüber, dass der RE1 (von Hamm nach ...

