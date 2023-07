Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Öhringen. Ein 22-Jähriger hatte seinen Mercedes gegen 11 Uhr im Erdgeschoss eines Parkhauses des dort ansässigen Einkaufszentrums in der Austraße geparkt. Als er gegen 14.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden am Heck des Mercedes fest. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Bretzfeld: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstagmorgen in Bretzfeld. Die 53-jährige Besitzerin eines Seat Leons hatte ihr Fahrzeug gegen 8.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Metzgerei in der Bretzfelder Straße abgestellt. Als sie gegen 9.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Wer hat in diesem Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung gemacht oder kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Bretzfeld-Schwabbach: Starke Rauchentwicklung in Gebäude

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing eine Öl-Heizung in Bretzfeld-Schwabbach am Sonntag an zu schmoren. Durch den entstandenen Rauch wurde eine 93-jährige Frau im Inneren des Gebäudes in der Hofgartenstraße leicht verletzt. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da sich der Rauch durch das gesamte Gebäude ausbreitete, entstand Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell