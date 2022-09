Polizeipräsidium Mannheim

Mannheim-Gartenstadt: Verkehrsunfall Pkw contra Fahrrad

leicht verletzte Person

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt kam es am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 53-jährige Renault-Fahrerin befuhr die Waldpforte aus Richtung Waldstraße kommend. Am Kreuzungsbereich Waldpforte / Am Herrschaftswald übersah die Renault-Fahrerin, vermutlich in Folge Unachtsamkeit, eine Radfahrerin, welche zeitgleich aus der Straße Am Herrschaftswald in Richtung der Waldpforte fuhr. Bei dem Verkehrsunfall kam die 56-jährige Radfahrerin zu Sturz und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde an der Unfallstelle jedoch nicht benötigt, da die leicht verletzte Radfahrerin eigenständig einen Arzt aufsuchen wollte. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

