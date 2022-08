Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Verletzten

Wippershain - Am Freitag, 12.08.22 gegen 07.10 Uhr befuhr ein 23-jähriger Schenklengsfelder die K 76 aus Richtung Wippershain kommend und wollte nach links in die K 17 Richtung Bad Hersfeld einbiegen. Dabei übersah er den Pkw eines 52-jährigen Schenklengsfelder und missachtete dessen Vorfahrt, der die K 17 aus Richtung Bad Hersfeld befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Pkw des 52-jährigen drehte sich und kam an einer Böschung zum Stehen. Der 52-jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 5400,- Euro.

Leimbach, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell