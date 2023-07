Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadtgebiet Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Lkw kollidiert mit Pkw und Gebäude

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor ein 43-jähriger Transporter-Lenker am Montagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann befuhr gegen 15.30 Uhr die Neckargartacher Straße in Richtung Böckingen. Nachdem er mit seinem Mercedes Sprinter nach links von der Fahrbahn abgekommen war, prallte dieser mit einem geparkten Opel Vectra zusammen und wurde anschließend nach rechts abgewiesen. Dort fuhr der Mercedes durch eine Hecke in einen Vorgarten und kollidierte mit einer Hauswand. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro. Der 43-jährige Mercedes-Fahrer musste vor Ort reanimiert werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell