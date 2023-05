Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pedelecfahrerin verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 15.5.2023, 16.05 Uhr wurde eine Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Bürgermeister-Corneli-Ring in Ahlen verletzt. Ein 14-Jähriger beabsichtigte mit seinem E-Scooter aus einem Fuß- und Radweg kommend den Bürgermeister-Corneli-Ring in Fahrtrichtung Don-Bosco-Schule zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 66-jährigen Pedelecfahrerin, die auf dem Radweg fuhr. Der Ahlener sowie die Frau stürzten und verletzten sich. Rettungskräfte brachten die Ahlenerin zu weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell