POL-WAF: Beckum. Zwei Leichtverletzte und drei beschädigte Autos

Warendorf (ots)

Am Montag, 15.5.2023, 16.10 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Geißlerstraße in Beckum. Eine 23-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Geißlerstraße in Richtung Beckum und musste aufgrund der Verkehrssituation ihren Pkw abbremsen. Das erkannte ein 32-jähriger Rheda-Wiedenbrücker offensichtlich zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den Pkw der Neubeckumerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Fahrzeug noch auf das vor ihr befindliche Auto eines 62-jährigen Oelders geschoben. Bei dem Unfall verletzten sich die 23-Jährige und ihre 32-jährige Beifahrerin aus Neubeckum leicht. Rettungskräfte brachten die Frauen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

