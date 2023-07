Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6/Heilbronn: Auffahrunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Dienstagmorgen bei Heilbronn. Ein 44-Jähriger befuhr gegen 1.45 Uhr mit seinem Seat die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Nürnberg, als er vermutlich aus Unachtsamkeit kurz vor der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim, auf den vor ihm fahrenden LKW eines 39-Jährigen auffuhr. Bei dem Aufprall wurden die beiden 44 und 10 Jahre alten Mitfahrer im Seat leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden.

Gemmingen: Ohne Führerschein aber mit Alkohol im Blut Unfall verursacht

Über zwei Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests nach einem Unfall am Montagabend in Gemmingen. Zuvor fuhr ein 45-Jähriger gegen 19 Uhr mit seinem Honda auf der Schwaigerner Straße in Richtung Stetten. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam der Mann mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Skoda eines 37-Jährigen. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde dem Honda-Fahrer dort auch eine Blutprobe abgenommen. Der Führerschein des 45-Jährigen konnte nicht beschlagnahmt werden, da er diesen bereits zuvor abgeben musste. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Neckarsulm: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 38.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend in Neckarsulm. Eine 21-Jährige befuhr gegen 18.45 Uhr mit ihrem Audi die Kolpingstraße in Richtung Kolpingparkdeck. An der Kreuzung der Kolpingstraße mit der Bleichstraße übersah sie vermutlich den vorfahrtsberechtigten Ford eines 24-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford abgewiesen und stieß gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Beide Fahrzeuglenker zogen sich leichte Verletzungen zu, mussten aber nicht im Krankenhaus behandelt werden. Sowohl der Audi, als auch der Ford, waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Gundelsheim: Kreisstraße nach Unfall mit zwei Verletzten kurzzeitig gesperrt

Nach einem Unfall mit zwei Verletzten und Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro musste die Kreisstraße 2159, zwischen Gundelsheim und Obergriesheim am Montagabend kurzzeitig gesperrt werden. Gegen 17.10 Uhr befuhr eine 43-Jährige mit ihrem Opel die K 2159 in Richtung Obergriesheim. Direkt hinter ihr war ein 87-Jähriger mit seinem Audi in selber Fahrtrichtung unterwegs. Als die Opel-Fahrerin nach links in den Feldweg Richtung Bachenau abbiegen wollte, setzte der Audi-Fahrer zeitgleich zum Überholen an, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die PKWs der Unfallbeteiligten mussten abgeschleppt werden. Die K 2159 war im Rahmen der Unfallaufnahme für eine Stunde gesperrt.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Unfall mit Motorrad - Ein Verletzter

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend in Jagstfeld. Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Ford die Deutschordenstraße in Richtung Bahnhof. An der Einmündung zur Badstraße bog er nach links ab und übersah hierbei vermutlich einen vorfahrtsberechtigten 60-Jährigen auf seiner BMW. Die Fahrzeuge kollidierten und der Motorradfahrer stürzte. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus versorgt werden.

