Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230322-2: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Pulheim (ots)

Vier Kinder erlitten leichte Verletzungen

Am Dienstagabend (21. März) sind bei einem Verkehrsunfall in Pulheim insgesamt sechs Menschen (1, 2, 6, 8, 31, 34) verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Fahrer eines Ford Fiesta (31) in ein Krankenhaus, wo er zur Weiterbehandlung stationär aufgenommen wurde.

Nach ersten Ermittlungen war der 31-Jährige gegen 19.10 Uhr in seinem Auto auf der Venloer Straße in Richtung Köln unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Ford im Bereich der Boschstraße in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Transit einer 42-jährigen Autofahrerin. Mit ihr waren fünf Familienangehörige in dem Fahrzeug, darunter vier Kinder. Rettungskräfte brachten diese vorsorglich in ein Krankenhaus.

Alarmierte Polizisten sicherten die Unfallstelle und nahmen eine Unfallanzeige auf. Zudem stellten sie den Fiesta und das Mobiltelefon des Fahrers als Beweismittel sicher. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. Unter anderem gehen sie Hinweisen nach, dass ein regelwidriges Wendemanöver des 31-Jährigen zu dem Unfall geführt haben könnte. (he)

