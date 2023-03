Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230321-3: Frontalzusammenstoß - Zwei Personen leicht verletzt.

Bedburg (ots)

Polizisten stellten Führerschein sicher

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (21. März) in Bedburg sind ein Autofahrer (31) und seine Beifahrerin (29) leicht verletzt worden. Ihr gemeinsames Kind (2) blieb befand sich vorschriftsmäßig im Kindersitz und blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer (76) eines Ford Mondeos nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Kia des 31-Jährigen. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach und prüfen ob möglicherweise Müdigkeit oder ein sogenannter "Sekundenschlaf" ursächlich für den Unfall sein könnten. Polizisten stellten den Führerschein des 76-Jährigen sicher und sperrten die Kolpingstraße in beide Fahrtrichtungen für Dauer die Unfallaufnahme.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mondeofahrer auf der Kolpingstraße in Fahrtrichtung Glescher Weg unterwegs. In einer Engstelle auf Höhe der Hausnummer 16 soll er nach links von seiner Fahrspur abgekommen sein. Der 31-jährige Fahrer gab später an, dass der 76-Jährige mit herunterhängendem Kopf am Steuer gesessen habe. Er vermutete zunächst einen medizinischen Notfall und eilte nach dem Zusammenstoß sofort zu dem Mann. Rettungskräfte untersuchten die Beteiligten vor Ort. Die beiden Leichtverletzen gehen selbständig zum Arzt. (hw)

