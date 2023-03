Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230321-1: Polizisten nehmen Einbrecher fest und Fahnden nach flüchtigem Mittäter

Frechen (ots)

Ermittler bitten Zeugen sich zu melden

Nach einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in Frechen-Königsdorf am frühen Dienstagmorgen (21. März) haben Polizisten einen der beiden mutmaßlichen Täter (15) vorläufig festgenommen. Dank der Beschreibung des Flüchtigen durch einen Zeugen (55) nahmen die Beamten den Verdächtigen noch in Tatortnähe fest. Sein möglicher Komplize ist weiterhin flüchtig. Er soll jugendlich aussehen und zur Tatzeit eine beige Hose, schwarze Schuhe mit blauen Applikationen, eine dunkle Jacke mit grüner Kapuze und eine schwarze Kappe getragen haben.

Hinweise zu dem Flüchtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 4 Uhr soll der Zeuge durch Geräusche geweckt worden sein, die von dem Verbrauchermarkt an der Aachener Straße ausgingen. Er sah, wie eine Person den Markt betreten habe, einen akustischen Alarm auslöste und kurze Zeit später mit zwei Tüten in Richtung Bahnhof flüchtete. Polizisten in der Fahndung sahen den jungen Mann auf den die Beschreibung passte. Als der Jugendliche den Streifenwagen wahrgenommen hatte ließ er die Tüten fallen, rannte über die Gleise und kletterte letztlich über den Zaun eines Privatgeländes. Hier stellten ihn die Polizisten und legten ihm Handschellen an. Das sichergestellte Diebesgut übergaben sie der zwischenzeitlich eigetroffenen Marktleiterin (49). Bei der Spurensicherung stellten die Ermittler am Markt eine stark beschädigte Eingangstüre fest. (hw)

