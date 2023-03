Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230320-2: Seniorin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Erftstadt (ots)

Zeugensuche zur Klärung des Unfallhergangs

Am Samstagmittag (18. März) ist eine Fußgängerin (85) bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt schwer verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen stieß sie mit dem Toyota einer 79-Jährigen zusammen. Die 85-Jährige soll gegen 13 Uhr zu Fuß mit einem Einkaufstrolley auf der Parkstraße in Richtung Grachtstraße unterwegs gewesen sein. In Höhe der Hausnummer 9 habe die 79-Jährige die Fußgängerin mit ihrem grauen Toyota angefahren. Im Anschluss habe die Autofahrerin die Verletzte nach Hause gefahren.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise zur Klärung des Unfallhergangs unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Sonntag alarmierten Angehörige der 85-Jährigen die Besatzung eines Rettungswagens, die die Schwerverletzte in ein Krankenhaus brachte. Hinzugezogene Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

