Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230320-1: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Frechen (ots)

Frau begegnet drei Tatverdächtigen vor ihrem Haus

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach drei Männern. Den bislang Unbekannten wird vorgeworfen, am Freitagvormittag (17. März) in ein Einfamilienhaus in Frechen-Königsdorf eingebrochen zu sein. Der erste Gesuchte soll eine schlanke Figur haben und etwa 175 Zentimeter groß sein. Zur Tatzeit soll er eine dunkle Sturmhaube über dem Gesicht und dunkle Oberbekleidung mit Kapuze getragen haben. Der zweite Unbekannte sei kräftiger Statur, circa 170 Zentimeter groß und habe ein rundliches Gesicht. Laut Zeugenaussage soll er ein hellgraues Oberteil getragen haben. Der dritte Mann soll ungefähr 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur sein. Er habe dunkle Oberbekleidung getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise zu den drei Unbekannten geben können. Die Ermittler nehmen Hinweise telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Als die Geschädigte (79) gegen 9.20 Uhr in ihr Haus in der Baumschulenstraße zurückkehrte, seien ihr die drei Männer aus ihrem Garten entgegengekommen. Obwohl sie die Unbekannten angesprochen habe, seien die Tatverdächtigen weitergelaufen und in Richtung Carl-von-Linné-Straße geflüchtet. Auf Höhe der Hausnummer 11 habe ein dunkles Auto mit Stufenheck gestanden. Die drei Flüchtigen seien darin eingestiegen und weggefahren. Danach habe die 79-Jährige bemerkt, dass die Terrassentür aufgebrochen wurde. Hinzugerufene Polizisten entdeckten Hebelspuren an der Terrassentür.

Die Beamten fahndeten umgehend nach den unbekannten Männern. Die Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell