Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230319-2 Brand in Seniorenzentrum

Erftstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.03.2023) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in einem Seniorenheim in Erftstadt-Liblar informiert. Als die ersten Streifenwagen gegen 04:00 Uhr eintrafen, stellten die Beamten eine starke Rauchentwicklung im Flur der 3. Etage fest. Im Zimmer eines 66-jährigen Bewohners konnte die Feuerwehr den Brandort feststellen. Der Senior erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr brachte die Bewohner der Einrichtung aus dem Gefahrenbereich und löschte den Brand. Der Rettungsdienst stellte bei zwei weiteren Bewohnern leichte Verletzungen fest. Rettungswagen brachten die Verletzten zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohner größtenteils wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Für einige Bewohner der dritten Etage wurden durch das Seniorenzentrum vorübergehend Ausweichquartiere innerhalb des Hauses zur Verfügung gestellt.

Kriminalpolizisten begutachteten den Brandort und sicherten Spuren. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen. (rb)

