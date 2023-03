Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230320-3: Fahrer von schwarzem SUV flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugensuche

Elsdorf (ots)

Radfahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (17. März) in Elsdorf ist ein Radfahrer (52) leicht verletzt worden. Der Fahrer eines dunklen SUV soll von der Unfallörtlichkeit geflüchtet sein. Der Autofahrer wird als 55 bis 65 Jahre alter dunkelhaariger Mann mit einer Brille beschrieben. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis bittet Zeugen oder den flüchtigen Fahrer sich zur Klärung des Unfallhergangs zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Radfahrer gegen 9.15 Uhr auf der Straße "Auf der Heide" in Fahrtrichtung Tollhausen gefahren sein. In Höhe der Einmündung zur Köln-Aachener Straße soll sich ein dunkler Hyundai von rechts genährt haben. Der Autofahrer soll die Vorfahrt des 52-Jährigen missachtet haben, der aufgrund einer Notbremsung die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und gestürzt sei. Der Pkw-Führer habe angehalten, den gestürzten angesprochen und dann seine Fahrt in Richtung Terra Nova fortgesetzt. Einem Zeugen (27) sei der Hyundai entgegengekommen. Der 27-Jährige sah kurz darauf den verletzten Radfahrer am Straßenrand. Er leistete Erste-Hilfe und wartete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bei dem Verletzten. (hw)

