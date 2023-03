Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230320-4: Polizisten nehmen flüchtigen Ladendieb fest

Wesseling (ots)

Detaillierte Täterbeschreibung durch eine Angestellte führte zum Fahndungserfolg

Polizisten haben am Freitagnachmittag (17. März) einen 36-jährigen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig festgenommen. Der Mann soll zuvor in einem Discounter Ware gestohlen haben und bei seiner Flucht eine 56-jährige Angestellte geschubst haben. Bei seiner Festnahme stellten Polizisten ein Einhandmesser, Pfefferspray und das Diebesgut sicher. Der Tatverdächtige verfügt über keinen festen Wohnsitz. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter befindet er sich zurzeit in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 dauern an.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann gegen 16.15 Uhr den Discounter an der Vorgebirgsstraße betreten haben. Mit sichtbar gefülltem Rucksack soll er an den wartenden Kunden einer Kasse vorbei gegangen sein ohne etwas zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin (56) habe ihn vor dem Ladenausgang angesprochen. Mit einer kräftigen Armbewegung verschaffte er sich Platz, stieß die Frau zur Seite und flüchtete aus dem Geschäft. Die Angestellte blieb unverletzt. Sie verständigte die Polizei über den Notruf und gab eine detaillierte Beschreibung des Flüchtigen an. Polizisten sahen auf der Mainstraße einen Mann, auf den die Beschreibung passte. In einem Stichweg zum Kronenweg stellten sie den Flüchtigen. Er räumte die Tat ein und lies sich widerstandslos festnehmen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls und einem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. (hw)

