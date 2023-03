POL-REK: 230321-2: Unbekannter entwendet Mercedes GLE

Frechen (ots) - Ermittler bitten Zeugen sich zu melden Nach einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in Frechen-Königsdorf am frühen Dienstagmorgen (21. März) haben Polizisten einen der beiden mutmaßlichen Täter (15) vorläufig festgenommen. Dank der Beschreibung des Flüchtigen durch einen Zeugen (55) nahmen die Beamten den Verdächtigen noch in Tatortnähe fest. ...

