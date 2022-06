Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Autoaufbrüche im Innenstadtbereich

Weitere Zeugen gesucht

Moers (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es am Parkplatz Moerser Benden sowie an der Oberwallstraße zu mehreren PKW-Aufbrüchen.

Hierbei fiel einem Anwohner an der Oberwallstraße gegen 03.45 Uhr ein Unbekannter auf, der mit einem E-Scooter flüchtete.

Der Zeuge hatte zu diesem Zeitpunkt einen Knall gehört und nachgesehen. Dann sah er den dünnen Mann mit dem E-Scouter, der einen grauen Kapuzenpullover trug.

Der Unbekannte leuchtete mit einer Taschenlampe den Wagen aus, flüchtete jedoch, als der Zeuge ihn entdeckte.

Polizeibeamte stellten später zwei Aufbrüche an der Oberwallstraße und vier am Parkplatz Moerser Benden fest.

Was die Täter alles erbeuteten, steht nicht abschließend fest. An der Oberwallstraße hatten sie jedoch in einem Fall versucht, ein Navigationsgerät zu stehlen, das sie jedoch im Auto zurückließen. Im zweiten Fall erbeuteten sie eine Lautsprecherbox.

Ob der Flüchtige mit dem E-Roller auch mit den Taten auf dem Parkplatz in Verbindung gebracht werden kann, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Telefon 02841-171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell