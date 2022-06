Moers (ots) - In der Zeit von Montag, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 06.45 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Bauwerkzeugen auf einem Recyclinghof an der Straße Am Pattberg. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Grundstück und schlugen dort eine Scheibe eines Baucontainers ein. Sie stahlen eine Kettensäge, einen Bohrhammer, einen Laubsauger und einen Akkuschrauber. ...

mehr