Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230322-1: LKW fing plötzlich Feuer - Vollbrand

Frechen (ots)

Straßensperrung in Frechen-Bachem

In der Nacht zu Mittwoch (22. März) ist aus bislang ungeklärter Ursache in Frechen-Bachem das Führerhaus eines LKW in Brand geraten. Der Fahrer (35) verletzte sich beim Versuch Anhänger und Zugmaschine zu trennen leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten für die Zeit der Löscharbeiten und der Bergung der ausgebrannten Zugmaschine die Berrenrather Straße weiträumig ab.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich gegen 3.50 Uhr Rauch im Fahrerhaus des Sattelzuges gebildet haben. Im Bereich der Berrenrather Straße und der Schlossstraße lenkte der 35-Jährige das mittlerweile stark verrauchte Fahrzeug an den Fahrbahnrand und stieg aus. Kurze Zeit später sollen sich Flammen im Innenraum der Fahrerkabine entwickelt und die Zugmaschine in Vollbrand gesetzt haben. Die Brandermittler des Kriminalkommissariats 11 haben die Ermittlungen aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell