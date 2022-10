Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigte nach Verfolgungsfahrt gesucht

Erfurt (ots)

Am Dienstag zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr verfolgte ein ziviler Polizeiwagen einen roten Opel Insignia mit Erfurter Kennzeichen im Südosten der Landeshauptstadt. Der Fahrer fuhr zum Teil doppelt so schnell wie erlaubt durch die Ortschaften Urbich, Niedernissa, Windischholzhausen, Schellroda, Klettbach, Hayn, Eichelborn und den dazu gehörigen Verbindungsstraßen. Dabei überholte der Fahrzeugführer mehrmals riskant andere Autos. Nach einem Zeugenhinweis konnte der Opel schließlich in der Ortslage Eichelborn versteckt hinter einem Lkw aufgefunden und der 33-jährige Fahrer gestellt werden.

Die Polizei sucht nun Auto-, Rad- oder Mopedfahrer, die durch die waghalsige Fahrweise des Opel-Fahrers gefährdet oder zum Bremsen gezwungen wurden. Auch werden Zeugen gesucht, die den Fahrzeugführer beschreiben können. Hinweise nimmt die Polizei Erfurt (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0244500 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell