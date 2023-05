Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Offenburg - Großmenge Rauschgift aus dem Verkehr gezogen

Lahr, Offenburg (ots)

Mit Durchsuchungen und Festnahmen endete die seit 12 Monaten andauernde und akribische Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei zum offenbar schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln durch vier Beschuldigte. Das seit Mai 2022 in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Offenburg geführte und durch verschiedene Einrichtungen der Polizei Baden-Württemberg unterstützte Verfahren mündete vergangene Woche in der Vollstreckung erwirkter Durchsuchungsbeschlüsse von sechs Wohnungen und vier gewerblichen Objekten. Im Laufe der einjährigen Ermittlungen und der Durchsuchungen kamen dabei insgesamt 1 Kilo Kokain, rund 20 Kilogramm Marihuana, 4 Kilogramm Haschisch, über 1 Kilo Amphetamin und eine Vielzahl an Ecstasy-Tabletten zu Tage. Darüber hinaus wurden zwei Schusswaffen samt Munition und ein fünfstelliger Bargeldbetrag beschlagnahmt. Die Männer zwischen 36 und 42 Jahren erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen illegalem und gewerbsmäßigem Handel mit Betäubungsmittel. Einer der Tatverdächtigen befindet sich seit letzter Woche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg in Untersuchungshaft.

/rs

