POL-OG: Rastatt - Ermittlungen nach Körperverletzungsdelikten, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es am Sonntag gegen 16 Uhr in der Kehler Innenstadt. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer die Hermann-Dietrich-Straße in Richtung Friedensstraße. Er bog an der Kreuzung rechts ab und soll hierbei die Vorfahrt eines herannahenden Motorradfahrers aus der Nibelungenstraße missachtet haben. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein ...

mehr