Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Schwerer Verkehrsunfall

Durmersheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 02:25 Uhr am Ortseingang von Durmersheim. Der 24-jährige Fahrer eines VW-Golf befuhr die Pilgerstraße aus Würmersheim kommend in Richtung Durmersheim. Kurz vor dem querenden Federbach kam er aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild und anschließend mit einem Schutzzaun. Das Fahrzeug wurde daraufhin über den Bach geschleudert und prallte auf der anderen Seite in eine Betonstützwand. Letztendlich kam der Golf auf der rechten Fahrzeugseite in einem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell